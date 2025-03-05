05/03/2025 16:03

【大國博弈】中國外交部重申不插手巴拿馬運河事務，反對濫施脅迫

《經濟通通訊社5日專訊》長和(00001)公布與貝萊德-TiL財團就初步基本條款達成原則性協議，該財團將收購和記港口80%股權，旗下資產包括最近捲入爭議的巴拿馬港口公司股權，代價142.12億美元；和記港口另20%股權由新加坡主權基金淡馬錫持有。長和強調交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關。



在北京，有外媒今日在外交部例行記者會上提問相關事宜，提到這場收購來自白宮施壓。外交部發言人林劍回應稱，「我們對有關的商業交易不予評論」，但作為原則，中方支持包括香港特區企業在內的本國企業赴海外投資興業。各國都應為相關的企業提供公平、公正的環境，中方反對在國際經貿關係中濫施脅迫、施壓的手段。



林劍並強調，在巴拿馬運河問題上，中方支持巴拿馬對運河的主權，致力於維護運河作為永久中立的國際通行水道地位，中方從未參與運河的管理運營，也不插手運河的事務。所謂「中國控制了運河」完全是謊言。



美國總統特朗普周二於國會發表演說時指出，美國公司貝萊德收購巴拿馬運河港口，顯示華盛頓已開始收回對該運河的控制權。(sl)