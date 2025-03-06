05/03/2025 11:46

【兩會焦點】李家超列席全國人大開幕會，將團結各界發揮香港優勢

《經濟通通訊社5日專訊》第十四屆全國人民代表大會第三次會議今日早上在北京開幕，會上國務院總理李強作政府工作報告，李家超以香港特別行政區行政長官身分列席。



李強在政府工作報告中，對2024年工作進行了回顧，並對今年經濟社會發展和政府工作任務提出了要求。總理指出，要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則；支持香港發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港長期繁榮穩定。總理又提到，要提升粵港澳大灣區等經濟發展優勢區域的創新能力和輻射帶動作用。



李家超表示對此感到很鼓舞，指今年是「十四五」規劃收官之年、開展「十五五」規劃編制工作之年，也是進一步全面深化改革的重要一年，對「一國兩制」實踐具有重要意義。香港特區政府會繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，團結社會各界進一步全面深化改革，主動識變應變求變，更好發揮「一國兩制」制度優勢和香港獨特的國際化優勢，打開發展新天地，並全力發展經濟、改善民生，發掘新增長點。



香港政府會以創新思維結合市場力量，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，加快發展國際創新科技中心建設；並鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，打造國際高端人才集聚高地；同時進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設，積極融入國家發展大局；並提升國際競爭力，深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用，實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻。(cl)