05/03/2025 16:30

【兩會焦點】何猷龍：配合澳門發展非博彩，「水舞間」5月回歸

《經濟通通訊社5日專訊》全國政協委員、新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍接受香港電台訪問時表示，目前澳門經濟按照特區政府「1+4」經濟適度多元發展策略推進，「1」仍然是旅遊博彩業，而澳門博彩公司都希望在非博彩多元化方面努力。



*澳門已不只是「賭城」*



何猷龍表示，集團一直配合當局，期望吸引更多海外和國際旅客到訪，例如澳門有名的「水舞間」將於5月回歸，這是全世界有史以來最大投資的表演，涉及超過20億人民幣。他認為澳門開放多年後，已經不只是一個「賭城」，還有演唱會、表演和會展。



*集團場地幾乎每周均辦演唱會*



他指出，集團場地幾乎每星期都舉辦演唱會，包括香港和南韓歌手，還有亞洲最大的室內和室外水上樂園，多得國家支持，愈來愈多內地旅客透過自由行來澳門，希望澳門在大灣區發展有一個重要地位。(cl)