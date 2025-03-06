05/03/2025 17:12

【兩會焦點】鄭志剛：香港應發揮優勢，打造更多中華文化「IP」

《經濟通通訊社5日專訊》全國政協香港小組下午舉行會議，討論全國政協主席王滬寧工作報告內容。全國政協委員、文化藝術盛事委員會主席鄭志剛表示，王滬寧的工作報告提到推進文化自信自強、支持委員對外發聲，他深有體會，亦非常支持。



鄭志剛指，香港作為國家對外開放重要窗口，在推動中外文化交流方面具有獨特優勢，在國家賦予香港建設中外文化藝術交流中心的新定位下，香港更應發揮優勢，用藝術連接全球，打造更多中華文化的「IP」。



他表示，過去一年，他與文化盛事基金會協助特區政府，積極推進國際大型文化活動落戶香港，舉辦十多項文化盛事，吸引全球旅客共同領略文化交融的魅力，為城市注入活力，促進文化產業發展，今年亦將引進更多有國際影響力的文化平台和多元化藝術盛事來港舉辦，全力打造盛事經濟2.0。



鄭志剛在會上又提出，要更大力度吸引文化資本，推動文化金融深度融合。近年藝術金融化已成為文化產業重要方向，香港應借鑑金融市場成熟經驗，搭建藝術品產權交易、文創項目融資等多元化平台，吸引全球參與文化藝術投資。(cl)