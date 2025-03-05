05/03/2025 08:40

【特朗普新政】歐洲股市創7個月最大跌幅，受關稅戰影響板塊重挫

《經濟通通訊社5日專訊》歐洲股市創下7個月來最大跌幅，美國總統特朗普發動全球關稅戰，加劇導致相關公司股價齊跌。



斯托克歐洲600指數收跌2.1%，為去年8月以來最大跌幅。歐元區斯托克50指數下跌2.8%，而德國DAX指數抹去周一（3日）的漲幅，下挫3.5%。



美國總統特朗普兌現對加拿大和墨西哥徵收高額關稅的威脅，並將對中國的關稅上調一倍，汽車和金屬類股等易受關稅戰影響的板塊齊跌。作為報復，中國對部分美國商品加徵關稅。汽車指數下挫5.4%，對墨西哥有敞口的西班牙銀行下挫。



瑞士寶盛集團股票策略主管Mathieu Racheter表示，政策轉變增加不確定性，給全球供應鏈帶來額外風險，特別是高度依賴跨境關稅的行業。在特朗普2.0政策不確定性加劇的情況下，預計股市將大幅波動，建議在逢低買入前保持耐心。(rc)