05/03/2025 11:08

【特朗普新政】美國商務部長盧特尼克：或削減對加墨關稅

《經濟通通訊社5日專訊》美國商務部長盧特尼克於周二（4日）表示，特朗普可能很快就會宣布與加拿大和墨西哥達成關稅妥協協議。



他表示，潛在的協議可能涉及部分削減特朗普對墨西哥和加拿大進口商品徵收的25%的新關稅。與加拿大和墨西哥的關稅妥協協議最快可能在周三（5日）公布。不過，他沒有具體說明特朗普會同意什麼。



與此同時，特朗普與加拿大總理杜魯多發生罵戰。杜魯多在新聞發布會上指出，特朗普的目標是摧毀加拿大經濟，以便吞併加拿大。「他以芬太尼作為今天這些關稅的藉口，完全是假的，完全沒有道理，完全錯誤。」



特朗普則在社交平台Truth Social上回應杜魯多，「請向加拿大州長杜魯多解釋一下，一旦他對美國徵收報復性關稅，我們的對等關稅將立即提高相同的幅度！」



此外，他再度抨擊加拿大的銀行監管。「加拿大不許美國的銀行在加拿大做生意，但他們的銀行卻充斥美國市場。哦，我覺得這可真公平啊，是不是啊？」(rc)