05/03/2025 11:18

【特朗普新政】美國前財長魯賓：特朗普經濟政策帶來最大不確定性

《經濟通通訊社5日專訊》美國前財長魯賓(Robert Rubin)表示，總統特朗普的經濟政策 令他看到60年職業生涯中「最大的不確定性」。他警告這些政策將削弱信心，惡化美國的財政狀況，並危及美國在全球舞台上的信譽。



魯賓周二（4日）受訪時表示，「很多正在發生的事情對信心產生不利影響，現在是這樣，我認為未來更是如此。」他表示，特朗普政府似乎在執法時針對反對者，並公然違反與貿易夥伴條約中的承諾。



此外，他特別指出，馬斯克領導的政府效率部(DOGE)的削減開支運動「對政府和接受政府服務的人造成巨大損害。」他認為DOGE正在撕裂政府，而非提高效率。



魯賓在1990年年代擔任高盛聯席主席，後在克林頓政府時期出任財政部長，任期內把國家的赤字轉為盈餘。(rc)