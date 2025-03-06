06/03/2025 17:13

《外圍焦點》歐洲央行公布議息結果，美國公布貿易收支等數據

《經濟通通訊社6日專訊》特朗普政府昨日表示，對加拿大和墨西哥進口的汽車給予一個月的關稅豁免，消息刺激美股三大指數止跌反彈。道指收市升485.6點或1.14%，報43006.59點；標普500指數升64.48點或1.12%，報5842.63點；納指升267.57點或1.46%，報18552.73點。港股方面，恒生指數收市報24369，升775點或3.3%，成交3771億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚9:15pm，歐洲央行管理委員會公布貨幣政策決定；9:45pm，召開新聞發布會，歐洲央行總裁拉加德向記者發表講話。9:45pm，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在全美經濟教育工作者協會2025年春季專業發展會議上發表題為「經濟教育」的演講。11:35pm，歐洲央行總裁拉加德在婦女論壇活動發表視頻講話。7日凌晨2:00am，美聯儲、美國通貨監理局(OCC)和聯邦存款保險公司(FDIC)召開線上會議，就監管問題聽取公眾意見。



數據方面，今晚6:00pm，歐元區公布1月零售銷售，月率料由下滑0.2%改善至升0.1%，年率升幅料由1.9%擴大至2%。9:15pm，歐元區公布官方指標利率，料由2.9%降至2.65%。9:30pm，美國公布1月貿易收支，料由負984億美元惡化至負1288億美元；連續申請失業救濟金人數料由186.2萬升至187.4萬，料由186.2萬升至187.7萬；首次申請失業救濟金人數料由24.2萬降至23.3萬。11:00pm，美國公布1月批發庫存，月率料由下滑0.5%改善至升0.7%；1月批發貿易月率升幅料由1%收窄至0.5%。明日，中國公布2月外匯儲備，料由32090.4億美元升至32265億美元。



在美國，今日公布業績的公司有：京東(US.JD)、Macy's(US.M)等。(wa)