06/03/2025 08:58

【特朗普新政】美國車業成功遊說白宮，延後一個月向加墨汽車徵稅

《經濟通通訊社6日專訊》白宮周三（5日）表示，美國總統特朗普響應產業界領袖的呼籲，將在對墨西哥和加拿大加徵的關稅中給汽車製造商一個月的豁免，並正在考慮減免對加、墨農 產品徵收的關稅。



白宮新聞秘書萊維特(Karoline Leavitt)說：「我們將給予任何通過美墨加協定進口的汽車一個月的豁免。」她強調，對等關稅仍將於4月2日生效。



不願公開身份的知情人士說，行政當局官員周二（4日）與福特汽車、通用汽車及Stellantis NV開會討論了此事。知情人士稱，白宮周三還將就潛在的關稅調整舉行另一次會議。福特、通用汽車和Stellantis的代表拒絕置評。



另據報道，特朗普正在考慮減免對加拿大和墨西哥某些農產品徵收的關稅。美國農業部長羅琳斯(Brooke Rollins)表示：「對農業產業的具體豁免和例外情況，可能包括鉀肥和化肥等，還有待確定。她希望總統能夠為農業部門提供緩解。



*特朗普指杜魯多「做得不夠好」*



特朗普周三在社交媒體上連發兩帖，表示已與加拿大總理杜魯多通話，他繼續稱對方為州長，並指不相信芬太尼跨境流動已經停止，認為對方「做得不夠好」。



杜魯多反指特朗普的關稅將導致美國居民遭受巨大痛苦，稱：「他很快就會發現，美國居民也會發現，這將傷害兩國人民，美國人將失去工作，美國人將為食品雜貨、汽油、汽車和房屋支付更多費用。」(jf)