06/03/2025 08:23

【開市Ｇｏ】美暫緩加墨汽車關稅，油價見逾三年低，博雅炒幣績勁

3月6日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市報升，特朗普政府表示對美墨加協定進口的汽車給予一個月的關稅豁免，消息刺激道指向上，汽車股造好。道指收市報升485點；標普升64點；納指升267點。金龍中國指數創下近三個月來最大日漲幅，升486點或6.4%，拾8000點關，阿里巴巴和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時03分跌212點。



2、美國眾議院稅務委員會主席表示，聯邦政府可能最早於5月中旬達到債務上限。



3、美聯儲褐皮書指出，自1月中旬以來經濟活動略有增長，「關稅」及「不確定性」被多次提及。



4、美國2月ADP私企職位新增僅7.7萬個，遠低預期的新增14萬個，有關數據表現令市場下修對接下來非農就業數據的預期。



5、中國國務院發布做好金融「五篇大文章」的指導意見，包括發展科創債、碳中和債券、轉型債券及鄉村振興債券等特色金融產品。



6、中國央行行長潘功勝、財長藍佛安及證監會主席吳清等將於今日下午3點舉行記者會，回應財政預算、商務及金融證券相關問題。



7、特斯拉因馬斯克插足政治招致不滿，其2月在德國的銷量暴跌76%，與該國電動車市場整體銷售表現形成鮮明對比。



8、英國《金融時報》報道，長和(00001)出售非中國港口資產的交易，李嘉誠本人及其兒子李澤鉅有份參與。





【焦點股】



百度(09888)

- 2021年以來首次發債，募資100億元人民幣，惟定價低於初步指引



蘋果供應鏈：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、高偉電子(01415)

- 蘋果發布升級版MacBook Air搭載AI功能晶片



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中國石化(00386)

- 油價暴跌至三年多最低，OPEC+將增加供應，美國貿易戰打壓需求



博雅互動(00434)

- 去年賺近9億元人民幣升6.5倍，派末期股息每股10.64港仙，較去年同期勁增1.86倍

- 去年數字資產公平值未實現收益約8.64億元，按年暴增948倍



比特幣ETF：FA南方比特幣(03066)、華夏比特幣 (03042)

- 比特幣重上9萬美元，最多彈5.22%至90960美元



京東系：京東(09618)、京東物流(02618)、京東健康(06618)

- 預計今日盤後公布第四季及全年業績



滙豐控股(00005)

- 2024財年末期息0.36美元今日除淨



統一企業中國(00220)

- 2024年度營收超303億元人民幣，純利同比增長10.9%



海底撈(06862)

- 孵化烘焙品牌SHUA BAKERY，首店落地杭州西湖銀泰百貨



鋁業股：中國鋁業(02600)

- 墨西哥對進口中國鋁棒啟動反傾銷調查



益美國際(01870)

- 料去年純利跌73%，昨日股價閃崩近九成後今早復牌



阜豐集團(00546)

- 訂商業秘密和解協議，獲2.3億元人民幣賠償





【油金報價】



紐約期油上漲0.17%，報66.50美元/桶



布倫特期油下跌2.36%，報69.36美元/桶



黃金現貨持平，報2919.05美元/盎司



黃金期貨下跌0.03%，報2928.31美元/盎司