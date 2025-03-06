06/03/2025 13:25

【兩會焦點】何超瓊：香港要有自信，沒必要圍繞「美國加稅」擔心

《經濟通通訊社記者丘敏華6日北京專電》全國兩會正在北京舉行。港澳全國政協今天上午在政協禮堂舉行聯組會議，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥出席。



據參會的政協委員介紹，丁薛祥在會議中主要提及了一國兩制、民營經濟、新質生產力等內容，並對委員們提出三點希望：帶頭落實好全國兩會精神；帶頭支持行政長官和特區政府依法施政；帶頭凝聚港澳發展強大合力。



全國政協委員、信德集團董事長何超瓊接受訪問時表示，「丁副總理的講話給了很大的信心。」對於是否擔心美國加徵關稅給香港帶來影響，何超瓊稱，「沒必要圍繞只是一個國家或一個政策去擔心，丁副總理也提到，我們要融入到國家發展中，凸顯香港的優勢。」



何超瓊認為，香港要有自信、有底氣，尤其香港是一個國際城市，面向的不只是一個國家，現在要發揮優勢，可以去聯通東南亞等市場。