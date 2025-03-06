06/03/2025 15:22

【兩會焦點】5名官員亮相記者會，鄭柵潔：對5%增長充滿信心

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》十四屆全國人大三次會議在梅地亞中心新聞發布廳舉行經濟主題記者會。國家發改委主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、人行行長潘功勝、中證監主席吳清出席。這是這五名正部級幹部連續第二年在全國兩會期間同時就發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。



鄭柵潔表示，今年經濟增速實現5%左右的目標有基礎、有保障，「我們充滿信心，借用當下流行的一句話，關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦。」



他指出，今年5%左右的預期目標是黨中央、國務院經過綜合研判、科學論證、系統平衡、穩慎提出的，在工作層面上我們也為實現這個目標做了扎實和充分的準備。



他並提到，傳統產業轉型升級顯著加快，民營經濟的活力和動力不斷增強。民營經濟出口去年佔64.7%，提升1.4個百分點；製造業民間投資、基礎設施民間投資分別增長10.8%、5.8%。