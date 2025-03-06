06/03/2025 15:35

【兩會焦點】國家創業投資引導基金將設立，帶動社會資本近萬億元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》國家發改委主任鄭柵潔在全國人大記者會上表示，加快培育新興產業、未來產業，近期將設立國家創業投資引導基金，料將吸引帶動地方、社會資本近1萬億元人民幣。基金存續期達到20年，這意味著較一般的股權投資基金更長。



鄭柵潔表示，國家創業投資引導基金主要引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技。聚焦人工智能、量子科技、氫能儲能等前沿領域，通過市場化方式投資種子期、初創期企業，適當兼顧早中期中小微企業，支撐原創性、顛覆性技術創新和關鍵核心技術攻關，培育發展戰略性新興產業和未來產業。今年政府工作報告中提到的生物制造、具身智能、6G等，也均在投資領域之內。