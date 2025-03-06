06/03/2025 09:45

【兩會焦點】張又俠、何衛東參加解放軍和武警團審議政府工作報告

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》解放軍和武警部隊代表團5日下午分組審議政府工作報告，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中共中央政治局委員、中央軍委副主席何衛東分別參加小組審議。



張又俠指出，全力以赴打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，加快推進國防和軍隊現代化。要真學真懂真信真用習近平新時代中國特色社會主義思想，推動新時代政治建軍走深走實。要全面加強練兵備戰，抓實各項軍事斗爭準備，提高打贏信息化智能化戰爭能力。



何衛東指出，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」，貫徹軍委主席負責制，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅強戰略支撐。要扛起打好攻堅戰的政治擔當，深化練兵備戰，聚力抓好軍隊建設「十四五」規劃落實。要持續深化政治整訓，深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，久久為功抓基層打基礎，凝聚打好攻堅戰的強大意志力量。



*中國軍費今年預計增7.2%，國防預算連續10年降至個位數*



根據昨天(5日)公布的2025年中央和地方財政預算草案報告，2025年中國國防支出為17846.65億元人民幣，增長7.2%。預算增幅連續三年持平。2016年至2025年，國防預算增幅分別為7.6%、7.0%、8.1%、7.5%、6.6%、6.8%、7.1%、7.2%、7.2%和7.2%，已經連續10年個位數增長。另據報告，2024年中國國防支出是16652.08億元人民幣，完成預算的100%。