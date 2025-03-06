06/03/2025 11:34

【兩會焦點】港澳政協舉行聯組會議，姚志勝：香港要力爭超越倫敦

《經濟通通訊社記者丘敏華6日北京專電》全國兩會正在北京舉行。港澳全國政協今天上午在政協禮堂舉行聯組會議，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥出席。會議由全國政協副主席何厚鏵主持，副主席梁振英、咸輝，港澳辦主任夏寶龍亦有出席。



全國政協常委、香港嘉祥交通（亞洲）集團董事局主席姚志勝提出，要高標同步，提升香港國際、金融、航運、貿易中心地位，與國家全球經濟地位相匹配。「中國是全球第二大經濟體，但香港金融中心的世界排名還是第三。」姚志勝說，香港需對標全球最高標準，研究網絡金融發展白皮書，列出改革路線圖，力爭超越倫敦，成為排名第二的國際金融中心。



他還提到，順應金融開放的需要，香港還需發揮自由港的優勢，對應全球物流發展新趨勢，構建雙循環物流中心，建立全球供應鏈服務集聚區。



此外，據了解，會上，全國政協委員、香港立法會議員蘇長榮將提出關於擴大和提升香港資本市場在國際上的差異化優勢和地位的建議。