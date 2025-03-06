06/03/2025 16:22

【兩會焦點】上海副市長吳偉：要提振消費需求，加快5個中心建設

《經濟通通訊社記者丘敏華6日北京專電》全國兩會正在北京舉行。在今日下午舉行的上海市代表團全體會議上，上海市委常委、常務副市長吳偉提出今年要落實的四大方面工作，包括堅持擴大內需，繼續開展以舊換新，加快發展集成電路、生物製藥、人工智能等產業。



吳偉表示，今年上海經濟增長目標與國家一致，都是5%左右。要堅持把擴大內需作為戰略基點，重點是提振居民消費需求，促進商品消費和服務消費擴容提質。今年上海將繼續在汽車、家電、數碼產品等領域開展消費品以舊換新，繼續發放餐飲、住宿、文旅、電影等服務消費券。



同時，加快推進5個中心建設，包括增強國際經濟中心綜合實力，加快發展集成電路、生物製藥、人工智能三大先導產業和其他戰略性新興產業；提升國際金融中心服務能級，穩步推進金融業對對外開放，吸引更多高能級金融機構在滬展業、興業；推動國際貿易中心提質升級，大力支持離岸貿易、跨境電商、保稅維修等貿易新業態高質量發展；提升國際航運中心資源配置能力，推動航運數字化、智能化、綠色化轉型；強化國際科創中心策源能力，圍繞細胞基因治療、腦機接口、量子計算等戰略前沿領域產生更多高精尖成果。



吳偉還提到，要紮實推進浦東引領區建設，深入開展浦東綜改試點，推出更多首創性改革，推動出台浦東新區放寬市場准入特別措施，在金融等領域實行更大程度的壓力測試，加快推進自貿試驗區及臨港新片區建設，全面對接國際高標準經貿規則。



此外，在就業方面，堅持穩定就業崗位，促進供需匹配，保持全市就業大局基本穩定。今年全市新增城鎮就業人數的目標，從過去每年的55萬人提升到60萬人以上，同時還要開展補貼性職業技能培訓65萬人次，新增培養高級工及以上技能人才5萬人次。