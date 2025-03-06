06/03/2025 16:04

【兩會焦點】吳清：打通中長期資金入市堵點，推進資本市場改革

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》中證監主席吳清在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，加快推進新一輪的資本市場改革開放，逐項打通社保、保險、理財等中長期資金入市卡點堵點，多渠道增強戰略性力量儲備。



他表示，持續推動新「國九條」和「1+N」政策體系的落地見效，不斷築牢股市健康發展根基。一是要進一步增強多層次市場的包容性。二是要進一步增強投融資發展的協同性。三是進一步增強監管執法的有效性。四要進一步增強市場基礎制度的適配性。堅持尊重規律、尊重規則，優化市場評價機制，評估完善交易結算制度，為市場各參與方創造更加公平高效、更具吸引力和可預期的制度環境。



*快查嚴懲財務造假、操縱市場等違法違規行為*



吳清表示，在強監管保護投資者方面，堅持嚴監嚴管，在發行上市信息披露、公司治理、併購重組交易以及退市等全鏈條各環節都進一步健全監管制度機制，進一步提升監管效能，聚焦市場關切，特別是對投資者深惡痛絕的財務造假、欺詐發行、操縱市場、技術性離婚、閃電套現等一些嚴重的違法違規行為，依法快查嚴懲。