06/03/2025 16:35

【兩會焦點】王文濤：完全有信心、有底氣穩住中國外貿基本盤

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》商務部部長王文濤在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，我們完全有信心、有底氣穩住中國外貿基本盤，推動貿易強國邁出新步伐。他說:「主要貿易夥伴西方不亮東方亮、北方不亮南方亮」，體現中國外貿強大韌性。



王文濤表示，下一步拓展外貿增量的一個重要增長點就是創新提升服務貿易。將促開放建平台，將全面實施跨境服務貿易負面清單，將啟動服務貿易創新發展示範區建設，打造一批國際貿易綜合改革示範區建設。



2025年，將從「政策加力、拓展增量、幫扶企業」三方面下功夫，全力以赴穩外貿。政策加力方面，把解決當前突出問題和推動貿易高質量發展結合起來，抓緊研究儲備新的支持政策，將根據需要及時出台。針對外貿企業遭到的困難和問題，進一步擴大出口信用保險承保規模和覆蓋面，指導金融機構加大對外貿企業的融資支持力度。