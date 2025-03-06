06/03/2025 16:54

【兩會焦點】吳清：DS帶動中國資產價值重估，健全支持科企機制

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》中證監主席吳清出席人大經濟主題記者會時笑稱：「經濟主題記者會快變成科技主題了」，DeepSeek（簡稱DS）脫穎而出，某種程度上帶動了最近對中國資產價值的重估。他表示，將加快健全專門針對科技企業的支持機制。聚焦科技創新活躍、體現新質生產力方向的領域，用好「綠色通道」、未盈利企業上市等制度，穩妥實施科創板第五套上市標準，更精準支持優質科技企業發行上市。此外，抓緊完善「併購六條」配套機制，推動更多科技創新企業併購典型案例落地。



吳清稱，希望市場各方全面客觀冷靜看待科技企業成長中的風險，通過科學的方法和工具有效管理風險、獲取收益。對於未盈利企業上市等，給予更多包容和理解，一起為新質生產力發展營造更加健康良好的市場環境。



吳清並表示，將加大支持科創的金融產品供給，資本市場支持科技企業不僅只有上市一條路，債券、可轉債、優先股等都可以有所作為。持續打好支持科技創新組合拳，穩步發展知識產權資產證券化，為科技創新提供更加全面、更加高效的資本市場服務。