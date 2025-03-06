06/03/2025 17:18

【兩會焦點】王文濤：加稅損人不利己，希望中美適當時候見面溝通

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》商務部部長王文濤在全國人大記者會上回應了美方加徵關稅等問題。王文濤表示，美方對華加徵關稅是典型的損人不利己。關稅政策出來以後，美國的三大股指應聲下跌。貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路，美方單邊主義和霸凌主義行徑逆潮流而動，引起國際社會廣泛擔憂和普遍反對。



王文濤表示，就芬太尼問題，中方發布白皮書後，闡明了立場，詳細介紹了事實情況。芬太尼問題美方必須尊重事實，自身必須採取積極行動，不能只向中國甩鍋，這解決不了自身的問題。如果以此為由，對中國加徵關稅，是混淆是非，顛倒黑白。中國的傳統交往之道，是敬人者，人也敬之，不敬人者，當以其人之道還治其人之身。脅迫、要挾對中國行不通，也嚇不倒中國。中方捍衛自身利益的決心是堅定不移的，「如果美方在錯誤的道路上越行越遠，我們將奉陪到底。」



王文濤稱，如果美方想解決問題，就應該拿出大國的樣子，拿出正確的相處之道。希望通過平等對話磋商解決各自關心，雙方可在適當時候見面，雙方團隊也可以盡早進行溝通。