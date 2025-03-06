06/03/2025 17:22

【兩會焦點】潘功勝：地方債務和房地產市場風險持續收斂

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》中國人民銀行行長潘功勝表示，目前中國的金融體系總體穩健，金融機構整體健康，地方債務和房地產市場的風險持續收斂，金融市場運行平穩。



*高風險中小銀行減少一半，房地產市場活躍度上升*



潘功勝表示，人民銀行、監管部門和地方政府協同配合，按照市場化、法制化的原則，綜合運用在線修復、兼併重組、市場退出等多種方式，穩妥處置中小銀行的風險，高風險中小銀行的數量較峰值已下降一半。



房地產方面，潘功勝表示，去年，人行立足宏觀審慎管理的職能，優化調整房地產金融政策，降低新發放貸款利率，推動降低存量房貸利率。去年存量房貸利率下行，每年可以為超過5000萬戶的家庭減少利息支出大概1500億元，引導金融機構支持保交樓，經營主體通過調整經營策略、債務重組等方式進行自我修復，近期交易量、交易價格，房地產貸款等多項指標指向房地產市場的活躍度上升。