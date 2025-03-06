06/03/2025 17:40

【兩會焦點】吳清：推動公募費率改革，綁定基金公司與投資者利益

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明6日北京專電》十四屆全國人大三次會議舉行經濟主題記者會。中證監吳清表示，規模快速擴張，比例提升的同時，公募基金的收益狀況也在逐步改善。為了更好維護投資者權益，中證監積極推動公募基金費率的改革，分階段降低綜合費率，預計每年可以為投資者節省成本超過450億元人民幣。同時，通過推進費率改革，讓基金公司與投資者利益的綁定更加緊密。



吳清指出，目前權益類基金發展明顯加快。在促進資本市場指數化投資高質量發展過程中，股票的ETF產品，五個工作日股票的ETF就可以快速完成註冊。



去年以來，中證A500基金、科創板綜合指數基金等推出以後，都受到市場廣泛認可。去年9月到現在，共註冊權益類的基金459隻，佔同期註冊基金產品總數的七成，權益類基金規模從人民幣6.3萬億元增長到7.7萬億元，佔公募基金總規模的比例從原來的20%提高到24%。



吳清並指出，即將推出的公募基金改革方案中，將進一步提高公募基金3年期以上的長周期考核制度，引導長期價值投資。