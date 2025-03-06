06/03/2025 17:45

【兩會焦點】人行上海總部主任金鵬輝：建議在滬建離岸經濟功能區

《經濟通通訊社記者丘敏華6日北京專電》全國兩會正在北京舉行。在今日下午舉行的上海市代表團全體會議上，人行上海總部主任、上海分行行長兼國家外匯管理局上海市分局局長長金鵬輝就提升上海離岸功能，打造「走出去」橋頭堡和海外中資避風港，建議在上海建設離岸經濟功能區。



*應為海外中資提供避風港*



金鵬輝介紹，近年來中國海外投資規模不斷擴大，2023年末，境外中資企業達4.8萬家，資產總額近9萬億美元，維護海外利益安全的戰略重要性日益凸顯。一直以來，上海都是國內企業走出去，拓展一帶一路和海外市場的橋頭堡。在百年變局加速演進，國際形勢變亂交織的背景下，僅僅護航企業出海還不夠，還要提供溫暖安全的避風港。



金鵬輝稱，現行的跨境金融體系是基於一頭在內、一頭在外的跨境業務需求和特點構建的，與兩頭在外的離岸業務並不完全一致。從國際經驗看，離岸金融體系並非只涉及金融本身，而是以金融為主體，包括商事、稅收、法律等制度在內的綜合體系。



*豁免部分不相適應的國內現行規則*



金鵬輝建議，明確在上海建設離岸經濟功能區，配套商事制度改革，對金融、稅收、法律等多領域制度規則進行系統性設計。在現行金融體系之外，構建一套適用國際通行規則，豁免與離岸業務發展需求不相適應的國內現行規則。同時，明確司法管轄權在上海，並能在高階引領國際規則的離岸金融體系。



他強調，金融可以先行先試，但不能過於單兵突進，需要商事等制度改革配套跟進，最終服務於走出去的中資離岸經貿活動。「在複雜動蕩的國際大環境下，有了這套離岸體系，就能保障回到避風港的走出去企業，可以既安全又便捷地開展國際經濟活動。」