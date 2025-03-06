06/03/2025 19:54

《再戰明天》鮑威爾發表講話，美國公布失業率

《經濟通通訊社6日專訊》鮑威爾發表講話，及美國公布失業率，料為周五（7日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，美聯儲局主席鮑威爾受邀在芝加哥大學布斯商學院2025美國貨幣政策論壇午餐會前發表講話。周五本港時間8:00am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參加有關經濟前景的對話，重點關注伯明翰地區。5:30pm，歐洲央行總裁拉加德在歐洲央行2025年國際婦女節會議「縮小金融知識差距」上致歡迎辭，並與銀行監管委員會主席布赫、歐洲央行管委克諾特、納格爾、帕內塔和Annamaria Lusardi參加對話。



*中國公布外匯儲備，歐元區公布第四季GDP*



數據方面，周五中國公布2月外匯儲備，料由32090.4億美元升至32265億美元。1:30pm（本港時間．下同），澳洲公布2月外匯儲備。3:00pm，德國公布1月工廠訂單，月率料由6.9%逆轉至下滑2.5%。4:30pm，香港公布2月外匯儲備。6:00pm，歐元區公布第四季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.4%收窄至0.1%，經季節調整年率升幅料維持於0.9%。9:30pm，美國公布2月失業率，料維持於4%。



在本港，明日公布業績的公司有:亞洲水泥（中國）(00743)、勇利投資(01145)、維力生活科技(01703)、卡賓(02030)、富智康集團(02038)、遠東宏信(03360)、大成食品(03999)、業聚醫療(06929)、匯賢(87001)等。(wa)