06/03/2025 15:52

富達國際調查：四成香港女性開始退休儲蓄，領先其他亞太區

《經濟通通訊社6日專訊》富達國際透過調查，了解女性於財務管理上的不同和所面臨的挑戰，並提供建議，支持女性建立更美好的財務未來。



根據富達國際亞太區投資者調查，儘管在所持有的金融產品中，股票最受香港女性歡迎，惟在整體資產配置上仍偏好低風險選擇。按資產配置分布，三大最高比例為現金(26%)、定期存款(22%)及股票(19%)。此外，調查發現大部分香港女性投資追求長期資產累積(56%)，其次為創造定期收入(26%)。這情況與香港男性相約，而表示追求長期資產累積(65%)的男性比例更高。



香港女性在投資及財務目標方面放眼長線。調查指43%香港女性主要投資年期為5年以上，並有40%香港女性已開始退休規劃，此兩項數據均領先其他亞太區女性比例。但是，香港女性偏向增加儲蓄多於投資或退休金供款，反映錯失累積資產機會，因為長期持續投資對累積資產尤其重要。



面對外部環境的不確定性，香港女性投資偏向更保守，而香港男性則偏向把握機會而更進取投資。此外，香港女性考慮減少投資的主因，為市場波動而缺乏信心或對投資決策沒有信心。



退休準備是一項重要的財務目標，尤其當通脹和預期壽命皆呈持續增長的趨勢，女性普遍比男性亦更長壽。調查發現香港女性期望較男性更早，於62歲退休，並期望退休後每月擁有目前收入67%的洗費，相等於24235元，以支付日常開支(78%)、緊急醫療費用(68%)以及休閒和旅行費用(64%)。然而，近半香港女性憂慮無法付擔醫療費用(51%)、整個退休生活(47%)或應對長遠通脹(46%)。



面對潛在退休收入短缺，香港女性考慮減少開支(42%)及透過持續投資(41%)及做兼職(41%)等方式增加收入。大部分(64%)女性視每月擁有穩定收入為退休後投資的首要目標，但相對較低比例(35%)考慮增加目前的儲蓄計劃以應對未來退休需求。(bn)