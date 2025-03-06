06/03/2025 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.93238 -8.893 一周 3.25018 -11.423 兩周 3.43952 -6.048 一個月 3.84149 -1.369 兩個月 3.93827 -3.233 三個月 3.96958 -1.429 六個月 4 - 一年 4.10994 -

《經濟通通訊社6日專訊》港元拆息普遍向下，其中，隔夜息低見2.93238厘，跌穿3厘水平，並見逾一周低位，與樓按相關的一個月拆息亦連跌六天，報3.84149厘，創近三周新低。反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.96958厘，為2月18日以來最低，六個月及一年期拆息無變動，分別報4厘和4.10994厘。港元匯價今早最高曾見7.7695兌1美元，為2月24日以來最強，最新報7.7712，較前收市價跌0.003%。美國宣布放寬對加拿大和墨西哥的部分關稅，刺激美股上市，恒指今早高開392點後，升幅即擴大，暫時最多漲668點，見24262，創逾三年高位，最新仍升650點。(cl)資料來源：香港銀行公會