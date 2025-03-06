06/03/2025 11:24
《港元利率》拆息續軟隔夜息跌穿3厘，一個月期創近三周新低
《經濟通通訊社6日專訊》港元拆息普遍向下，其中，隔夜息低見2.93238厘，跌穿3厘水平，並見逾一周低位，與樓按相關的一個月拆息亦連跌六天，報3.84149厘，創近三周新低。
反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.96958厘，為2月18日以來最低，六個月及一年期拆息無變動，分別報4厘和4.10994厘。
港元匯價今早最高曾見7.7695兌1美元，為2月24日以來最強，最新報7.7712，較前收市價跌0.003%。
美國宣布放寬對加拿大和墨西哥的部分關稅，刺激美股上市，恒指今早高開392點後，升幅即擴大，暫時最多漲668點，見24262，創逾三年高位，最新仍升650點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降至3.96958厘，為2月18日以來最低，六個月及一年期拆息無變動，分別報4厘和4.10994厘。
港元匯價今早最高曾見7.7695兌1美元，為2月24日以來最強，最新報7.7712，較前收市價跌0.003%。
美國宣布放寬對加拿大和墨西哥的部分關稅，刺激美股上市，恒指今早高開392點後，升幅即擴大，暫時最多漲668點，見24262，創逾三年高位，最新仍升650點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.93238
|-8.893
|一周
|3.25018
|-11.423
|兩周
|3.43952
|-6.048
|一個月
|3.84149
|-1.369
|兩個月
|3.93827
|-3.233
|三個月
|3.96958
|-1.429
|六個月
|4
|-
|一年
|4.10994
|-
資料來源：香港銀行公會