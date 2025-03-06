06/03/2025 10:19

【兩會焦點】丁薛祥晤港澳政協，重申香港背靠祖國、聯通世界優勢

《經濟通通訊社6日專訊》國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥今早出席港澳政協聯組會議，與港區政協會面。丁薛祥發言時提到僑商貢獻，並重申香港背靠祖國、聯通世界的優勢。



會議由全國政協副主席何厚鏵主持，全國政協副主席梁振英、咸輝，以及港澳辦主任夏寶龍列席主席台上。



何厚鏵在開場發言指出，丁薛祥出席會議，充份體現中央對一國兩制的重視，和對港澳政協的親切關懷，又指會上將審議《政協常委會工作報告》，委員將統一介紹港澳工作的實績，圍繞學習貫徹國家主席習近平在慶祝澳門回歸25周年大會上的重要講話精神，維護港澳長期繁榮穩定，推動港澳加快融入國家發展大局，切實發揮港澳區政協委員「雙重積極作用」。



*姚志勝︰建議提升本港國際金融、航運、貿易中心地位*



於開放採訪環節，全國政協常委姚志勝發言，認為本港需服務國家高水平開放，建議提升本港國際金融、航運、貿易中心地位，對應全球物流發展新趨勢，建設雙循環物流中心、全球供應鏈服務機制。



他又提出，支持香港建立中外高水平生產服務中心，讓內地企業利用本港招商，引進更多國際生產服務業，以及打造大灣區為高水平對外開放平台。



丁薛祥讚揚姚志勝的建議非常好，提到華僑和僑商的工作與貢獻，並重申香港背靠祖國、聯通世界，亦提及國家製造業發展。(kl)