06/03/2025 09:18

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1692 -22.00 1歐元/人民幣 7.7573 +1121.00 100日圓/人民幣 4.8378 +199.00 1港元/人民幣 0.9225 +0.30 1英鎊/人民幣 9.2636 +578.00 1澳元/人民幣 4.5589 +408.00 1紐元/人民幣 4.1284 +407.00 1新加坡/人民幣 5.4008 +206.00 1瑞郎/人民幣 8.0600 -168.00 1加元/人民幣 5.0176 +123.00 1人民幣/林吉特 0.6147 -37.60 1人民幣/俄羅斯盧布 12.4840 +1200.00 1人民幣/南非蘭特 2.5490 -221.00 1人民幣/韓元 200.3700 -96.00

《經濟通通訊社6日專訊》由於歐洲的經濟增長前景有所改善，疊加市場擔心關稅對美國通脹和經濟的影響，隔夜美元大幅回落，人民幣面臨的外部壓力繼續緩解，不過當前國內外匯市場供需仍失衡，監管延續對中間價的過濾舉措。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1692，較上個交易日升22點子，三連升，創2月6日以來一個月新高，與市場預測偏離進一步收窄至700點內，上個交易日報7.1714。