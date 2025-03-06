06/03/2025 09:18
【聚焦人幣】人幣中間價升22點子報7.1692，刷一個月高
《經濟通通訊社6日專訊》由於歐洲的經濟增長前景有所改善，疊加市場擔心關稅對美國通脹和經濟的影響，隔夜美元大幅回落，人民幣面臨的外部壓力繼續緩解，不過當前國內外匯市場供需仍失衡，監管延續對中間價的過濾舉措。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1692，較上個交易日升22點子，三連升，創2月6日以來一個月新高，與市場預測偏離進一步收窄至700點內，上個交易日報7.1714。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1692
|-22.00
|1歐元/人民幣
|7.7573
|+1121.00
|100日圓/人民幣
|4.8378
|+199.00
|1港元/人民幣
|0.9225
|+0.30
|1英鎊/人民幣
|9.2636
|+578.00
|1澳元/人民幣
|4.5589
|+408.00
|1紐元/人民幣
|4.1284
|+407.00
|1新加坡/人民幣
|5.4008
|+206.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0600
|-168.00
|1加元/人民幣
|5.0176
|+123.00
|1人民幣/林吉特
|0.6147
|-37.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.4840
|+1200.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5490
|-221.00
|1人民幣/韓元
|200.3700
|-96.00