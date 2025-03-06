06/03/2025 08:10

【兩會焦點】政協委員蒲淳：要加快建成統一大市場，擴大市場開放

《經濟通通訊社記者丘敏華6日北京專電》在全國政協十四屆三次會議期間，多場委員小組會議在委員駐地舉行。在經濟界別的小組會議上，全國政協委員、國家市場監督管理總局原副局長蒲淳表示，要加快統一大市場建設、擴大市場開放，以及加強技術性貿易措施的建設。



蒲淳指出，在統一大市場建設方面，實際上最大的障礙在國內，「地方很多立法說是發揮地方的優勢，實際上形成了這個地方的保護和分割。如果不加快建成統一大市場，與西方國家競爭就處於不利地位。」



他還提出，要進一步加力擴大市場開放，但需要有充分的自信，做好內部治理，包括財務管理和安全管理，否則會造成人財物的大量流失。此外，要加強技術性貿易措施的建設。蒲淳稱，中國製造業已經佔到全球的30%左右，但目前仍聽從西方的標準。他認為，在技術性貿易措施上，要講中國標準和中國質量，把話語權奪回來。