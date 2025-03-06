06/03/2025 08:10

【兩會焦點】國開行行長譚炯：可試點新質生產力企業上市綠色通道

《經濟通通訊社記者丘敏華6日北京專電》在全國政協十四屆三次會議期間，多場委員小組會議在委員駐地舉行。在經濟界別的小組會議上，全國政協委員、國家開發銀行行長譚炯提出，要強化投融資機制，優化直接融資系統等。



譚炯建議，要強化投融資機制，推動政府、企業、金融機構深化合作，協同發力，共同參與重大項目謀劃、建設和運營。同時，健全政府投資有效帶動社會投資的體制機制，完善民營企業參與國家重大項目建設的長效機制，鼓勵和吸引更多的民間資本，進入到基礎設施、社會事業建設領域。



此外，要優化直接融資系統，支持科創企業在債券市場上發行科創票據，還可以考慮試點新質生產力企業上市綠色通道。銀行機構要為上下游創新型中小企業提供融資支持，鼓勵政策性開放性金融機構先行先試，探索創新，支持新質生產力領域市場化、法制化。