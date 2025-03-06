06/03/2025 08:59

【兩會焦點】李書福：吉利不打價格戰，要打技術戰

《經濟通通訊社6日專訊》全國政協委員、吉利控股集團董事長李書福昨日在政協小組會上表示，每個行業都要良性、有序競爭。中國經濟社會的發展，一定要在創新性、可持續發展的基礎上（展開）。如果走上一條內卷式的、惡性競爭道路，那相關產業會不可持續。產業的發展需要效率，要有創新能力；而要實現創新能力，還需要有效益。



李書福強調，吉利堅決不打價格戰，而是要打技術戰、品質戰、服務戰、品牌戰、道德戰。只有（可持續發展），企業才能在穩健、自信、從容的狀態下成長。



他在會後並對記者表示，新能源汽車的發展確實有點急功近利，因為行業競爭太激烈了，大家為了生存想出了很多急功近利的辦法。



對於企業合作前景，李書福認為，企業的發展不能孤軍奮戰，一定要合作，每一個企業都有自己的合作的方向，都有自己的生態圈，吉利也一樣都要合作，而且要廣泛的合作。



被問及特斯拉FSD（全自動駕駛）入華的影響，李書福認為還是有些競爭；電動車的出口市場一定面臨挑戰，當然是有壓力的，但是對集團的汽車出口還是很有信心的。(lc)