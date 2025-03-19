06/03/2025 14:17

【ＡＩ】阿里雲將向日本企業提供生成式AI基礎模型方案

《經濟通通訊社6日專訊》阿里巴巴集團旗下阿里雲5日宣布，將面向日本企業推廣利用生成式AI基礎模型的商業提案。阿里雲日本服務公司將與咨詢及系統開發等合作企業攜手，根據日本企業的需求，調整和定制模型，共同開發使用AI的APP等方面的共同開發。



阿里雲日本服務公司的區域總經理（Country Manager）與謝野正宇表示：「我們將在3年內（把使用本公司模型的項目）增加到1000個以上」。



與謝野正宇表示，將優先向IT、製造企業、零售行業等提出方案。計劃將在中國的成功案例引入日本。儘管這些AI基礎模型是中國企業開發的，但與謝野強調了其安全性，稱「在日本，將以私有雲（Private Cloud）的形式提供，數據不會離開日本的數據中心。安全性也可以得到保障」。(ct)