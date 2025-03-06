06/03/2025 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升230點子，報7.2350

《經濟通通訊社6日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1692，較上個交易日升22點子，三連升，創2月6日以來一個月新高，與市場預測偏離進一步收窄至700點內，上個交易日報7.1714。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開230點子，報7.2350，上個交易日即期匯率收盤報7.2580。



美元回落至四個月低點，從外部緩解了人民幣的壓力，只是國內供需均衡還需時日，監管層延續對單邊預期的過濾，等待中間價恢復彈性的機會。



北歐斯安銀行(SEB)亞洲戰略主管Eugenia Victorino認為，當前美國對華商品的平均關稅已超30%，人民幣仍需部分貶值才能抵消關稅的衝擊，預計人民幣需要貶至7.65才能抵消2月份徵收的首批10%關稅的影響，不過近期美元疲軟也幫助人民幣小幅反彈。(sl)