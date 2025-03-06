06/03/2025 16:50

【聚焦人幣】人幣即期收升152點子三連升，刷逾一個月高

《經濟通通訊社6日專訊》歐元表現強勁加劇美元指數跌勢，助力人民幣反彈；不過關稅重壓下市場情緒仍相對謹慎。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開高走，收報7.2428，較上個交易日4時30分收盤價升152點子，三連升，創1月24日以來逾一個月新高，全日在7.2345至7.2489之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌92點子，報7.2442。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1692，較上個交易日升22點子，三連升，創2月6日以來一個月新高，與市場預測偏離進一步收窄至700點內，上個交易日報7.1714。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評指出，特朗普關稅不確定性不太可能在中美貿易談判開始前消散，這將令人民幣匯率維持在7.2上方波動，美元指數下跌對人民幣的提振可能相對有限。



人民銀行行長潘功勝稍早在全國人大記者會上表示，將堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性；強化預期引導，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。(sl)