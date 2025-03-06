06/03/2025 09:24

【大國博弈】美國會一委員會促棄用TP-Link等中國製路由器

《經濟通通訊社6日專訊》據《路透》報道，眾議院中國特別委員會周三敦促美國人從家中移除中國製造的無線路由器，包括TP-Link製造的路由器，稱它們構成安全威脅，為中國入侵美國關鍵基礎設施打開了大門。



該委員會已推動商務部調查中國的TP-Link Technology Co。根據研究公司IDC的數據，該公司是全球無線路由器銷量最大的公司。美國當局正考慮禁止銷售該公司的路由器。



*美商務部考慮針對TP-Link發出禁令*



美國國家安全局前網絡安全總監Rob Joyce周三在該委員會的聽證會上表示，TP-Link的設備使個人易受網絡入侵，黑客可以利用這些網絡入侵攻擊關鍵基礎設施，「我們都需要採取行動，更換這些設備，以免它們成為攻擊美國的工具」。他補充稱，他了解到商務部正在考慮一項禁令。



報道引述TP-Link的一份聲明指出，聽證會沒有提供該公司與中國政府有關聯的「一絲證據」，強調「沒有任何政府可以接觸或控制我們路由器的設計和生產」。TP-Link Systems Inc. 總裁Jeff Barney表示，「任何聲稱我們的產品對美國國家安全構成獨特風險的說法都是毫無根據的」。該公司又稱，已與其前中國子公司分拆，目前在越南生產路由器。(sl)