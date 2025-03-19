06/03/2025 11:04

【ＡＩ】中國公司發布自主智能體Manus，性能超OpenAI

《經濟通通訊社6日專訊》中國再一家AI初創公司震驚科技圈，Monica.im今日凌晨發布全球首款真正意義上的通用AI Agent(自主智能體)產品Manus，開啟部分內測。據介紹，與現有AI助手不同，Manus是真正自主的AI代理，能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務，直接交付完整成果，展現出強大的通用性和執行能力。在權威的GAIA基準測試中，Manus取得SOTA(State-of-the-Art)的成績，性能遠超OpenAI同層次產品Deep Research。



*Manus能理解複雜指令、處理多任務、自動給出結果*



不同於此前各類功能相對簡單的AI助手，Manus擁有超強學習能力和適應性的「數字大腦」，不再局限於單一任務，而是能夠理解複雜指令、自主學習、跨領域協同，真正像人一樣思考和行動。據Monica.im發布的Manus演示視頻顯示，Manus在接到用戶指令後可以直接操作電腦完成一系列報告撰寫、表格製作等工作，並在最後導出符合用戶需求的產品。



在演示的其中一個案例中，操作人員向Manus發送了一個包含10份人事簡歷的壓縮文件，Manus會先解壓文件，然後逐頁瀏覽每份簡歷，並記錄重要信息。Manus還能異步處理文件，意味用戶可以隨時關閉電腦，Manus完成任務後就會通知用戶。在篩選簡歷期間，用戶可隨時給它新指令，例如再向它傳送5份簡歷。最後Manus給出排名建議，並提供候選人資料和評估標準作為參考。用戶還可以讓Manus生成電子表格。由於Manus具有知識和記憶能力，因此下次執行類似任務時，它會直接以電子表格形式交付結果。



*「90後」創業專注海外市場，公司用戶數量達千萬*



公開資料顯示，Monica.im創始人為中國「90後」肖弘。肖弘畢業於華中科技大學，2015年開始創業做校園社交和二手集市等項目，但不順利，2016年遂轉向開發微信公眾號運營者所需的編輯與數據分析工具，產品成功獲得百萬用戶並實現盈利，至2020年出售給某獨角獸公司。



2022年，大模型浪潮興起，肖弘有感AI有巨大潛力，正式創立Monica，並專注海外市場，通過推出獨立開發者產品ChatGPT for Google迅速完成Monica的冷啟動，並獲得大量用戶。截至2024年，Monica用戶數量達1000萬，在海外同類產品中位居頭部，保持著可觀的盈利。(sl)