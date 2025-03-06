06/03/2025 11:44

《神州能源》墨西哥與歐亞洽賣原油，中國買家據報「非常感興趣」

《經濟通通訊社6日專訊》據《路透》引述墨西哥政府一名高級官員透露，在美國總統特朗普對墨國商品加徵關稅後，國企墨西哥石油(PEMEX)正在與包括中國在內的亞洲和歐洲潛在買家進行磋商，為其原油尋找替代市場。



PEMEX去年每天出口80.6萬桶原油，其中57%出口到美國，今年1月其出口量同比下降44%，降至每日532404桶，為幾十年來最低水平。



該名官員稱，歐洲、印度和亞洲都對墨西哥原油有需求，Pemex一直在與非美國市場的潛在新買家洽談；潛在的中國買家在初步洽談中「非常感興趣」，而「需求將決定這些流動將轉向何方」。Pemex貿易部門PMI Comercio Internacional的消息人士則證實，儘管運輸成本較高，但中國、印度、韓國甚至日本都將是Pemex產品的合適市場。



報道引述一位貿易商指出，只有亞洲可以吸納這些沒有運往美國的原油，因為那裏的煉油廠一定有能力加工特定類型的原油



報道提到，Pemex及其貿易部門都沒有立即回應置評請求。(sl)