06/03/2025 14:06

【AI】Manus繼DS後竄紅,背後公司叫「蝴蝶效應」

《經濟通通訊社6日專訊》繼DeepSeek後另一款一夜爆紅的國產AI產品--Monica旗下全球首款真正意義上的通用AI Agent(自主智能體)「Manus」,今日凌晨發布並啟動內測,但邀請碼「一碼難求」,不少人在二手平台求購,有賣家開出5萬元人民幣「天價」。據介紹,這款通用AI Agent啟能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務,最後直接交付完整成果,在GAIA基準測試中取得SOTA(State-of-the-Art)的成績,性能遠超OpenAI同層次產品Deep Research。



*創辦人早期產品獲騰訊等投資*



據媒體「起底」,Monica創辦人肖弘為「90後」,2015年在華中科技大學軟件工程專業畢業後,帶領團隊創立夜鶯科技,推出可以修圖、找素材和回消息的微信編輯器「壹伴助手」,以及企業微信管理系統「微伴助手」。兩款產品服務超過200萬B端用戶,並幫助企業觸達數億C端用戶,獲騰訊、真格基金等知名產業基金和投資機構數億元人民幣投資。2020年,「微伴助手」被企業數據智能應用軟件「明略科技」收購。



*收購瀏覽器插件升級為Monica*



Monica的誕生則相反。2022年,肖弘收購當時紅遍全網的瀏覽器插件ChatGPT for Google,快速完成用戶積累,之後將其升級為Monica--一款號稱All-in-One的AI助手產品。Monica初期瞄準海外市場,截至2024年用戶數量達1000萬,在海外同類產品中位居頭部,保持著可觀的盈利。今年2月,Monica中文版開啟內測,目前免費向國內用戶開放。該中文版本基於DeepSeek-R1和V3模型打造,具備深度推理思考能力,並支持記憶功能和實時聯網搜索。



Monica最新發布的Manus,名字來自拉丁語Mens et Manus,意思為手腦並用(mind and hand)。據介紹,Manus是一個真正自主的AI代理,能夠解決各類複雜多變的任務。與傳統AI助手不同,Manus不僅能提供建議或答案,還能直接交付完整的任務成果。Manus採用多重簽名(multisig)系統,由多個獨立模型驅動。今年晚些時候,團隊將計劃開源其中的一些模型,特別是Manus的推理(postering)部分。



*背後公司紅色蝴蝶增資至1000萬美元*



根據企查查資料,Monica運營方北京蝴蝶效應科技有限公司(下稱「蝴蝶效應公司」)成立於2022年4月,肖弘已於2023年將蝴蝶效應公司股權轉讓予北京紅色蝴蝶科技有限公司(下稱「紅色蝴蝶公司」)法定代表人馮瓊花、薛鳳英。目前Monica背後公司為紅色蝴蝶公司,該公司成立於2023年7月,由Butterfly Effect (Hong Kong) Limited全資持股。去年9月,紅色蝴蝶公司註冊資本增至1000萬美元。



此外,肖弘去年12月已退出武漢夜鶯科技有限公司股東行列,該公司目前由北京明略軟件系統有限公司、深圳市騰訊產業創投有限公司共同持股。(sl)