06/03/2025 14:06

【ＡＩ】Manus繼DS後竄紅，背後公司叫「蝴蝶效應」

《經濟通通訊社6日專訊》繼DeepSeek後另一款一夜爆紅的國產AI產品--Monica旗下全球首款真正意義上的通用AI Agent(自主智能體)「Manus」，今日凌晨發布並啟動內測，但邀請碼「一碼難求」，不少人在二手平台求購，有賣家開出5萬元人民幣「天價」。據介紹，這款通用AI Agent啟能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務，最後直接交付完整成果，在GAIA基準測試中取得SOTA(State-of-the-Art)的成績，性能遠超OpenAI同層次產品Deep Research。



*創辦人早期產品獲騰訊等投資*



據媒體「起底」，Monica創辦人肖弘為「90後」，2015年在華中科技大學軟件工程專業畢業後，帶領團隊創立夜鶯科技，推出可以修圖、找素材和回消息的微信編輯器「壹伴助手」，以及企業微信管理系統「微伴助手」。兩款產品服務超過200萬B端用戶，並幫助企業觸達數億C端用戶，獲騰訊、真格基金等知名產業基金和投資機構數億元人民幣投資。2020年，「微伴助手」被企業數據智能應用軟件「明略科技」收購。



*收購瀏覽器插件升級為Monica*



Monica的誕生則相反。2022年，肖弘收購當時紅遍全網的瀏覽器插件ChatGPT for Google，快速完成用戶積累，之後將其升級為Monica--一款號稱All-in-One的AI助手產品。Monica初期瞄準海外市場，截至2024年用戶數量達1000萬，在海外同類產品中位居頭部，保持著可觀的盈利。今年2月，Monica中文版開啟內測，目前免費向國內用戶開放。該中文版本基於DeepSeek-R1和V3模型打造，具備深度推理思考能力，並支持記憶功能和實時聯網搜索。



Monica最新發布的Manus，名字來自拉丁語Mens et Manus，意思為手腦並用(mind and hand)。據介紹，Manus是一個真正自主的AI代理，能夠解決各類複雜多變的任務。與傳統AI助手不同，Manus不僅能提供建議或答案，還能直接交付完整的任務成果。Manus採用多重簽名(multisig)系統，由多個獨立模型驅動。今年晚些時候，團隊將計劃開源其中的一些模型，特別是Manus的推理(postering)部分。



*背後公司紅色蝴蝶增資至1000萬美元*



根據企查查資料，Monica運營方北京蝴蝶效應科技有限公司(下稱「蝴蝶效應公司」)成立於2022年4月，肖弘已於2023年將蝴蝶效應公司股權轉讓予北京紅色蝴蝶科技有限公司(下稱「紅色蝴蝶公司」)法定代表人馮瓊花、薛鳳英。目前Monica背後公司為紅色蝴蝶公司，該公司成立於2023年7月，由Butterfly Effect (Hong Kong) Limited全資持股。去年9月，紅色蝴蝶公司註冊資本增至1000萬美元。



此外，肖弘去年12月已退出武漢夜鶯科技有限公司股東行列，該公司目前由北京明略軟件系統有限公司、深圳市騰訊產業創投有限公司共同持股。(sl)