06/03/2025 09:24

【兩會解讀】野村：中國經濟增長年底或跌至4%，特朗普焦點對華

《經濟通通訊社6日專訊》野村發表研究報告稱，政府工作報告的主要政策目標符合該行預期，認同國務院總理李強所指「實現今年的目標並不容易」，因此仍維持今年GDP增長預測4.5%。



報告指，預計中國經濟增長年底將跌至4%，原因是一旦特朗普把焦點轉移到中國，中美貿易緊張局勢可能迅速升級，而以舊換新效應亦可能消減，當局可能在下半年再次被迫加大政策支持。



報告認為，儘管許多人呼籲大幅提高弱勢群體的退休金和醫療補貼，特別是1.73億沒有領取正式退休金的老人（主要是農民），但當局採取的措施似乎微不足道。在該行看來，提高農民的養老金可能是促消費最有效的方法，因為這將大幅降低儲蓄率以及提振中國一半人口的消費。(jy)