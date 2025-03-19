06/03/2025 18:17

【ＡＩ】Manus：尚屬測試版，服務器資源不足遂採邀請碼機制

《經濟通通訊社6日專訊》全球首款通用Al Agent產品「Manus」一夜爆紅，在權威的GAIA基準測試中，Manus取得SOTA(State-of-the-Art)的成績，性能遠超OpenAI同層次產品Deep Research。不過，Manus目前只啟動了內測，需要邀請碼登入體驗，「一碼難求」之下，二手交易平台出現高達5萬元人民幣的炒價。



Manus AI合夥人張濤今日發聲明致歉稱，團隊完全低估了大家的熱情，一開始只是分享在探索AI Agent產品形態過程中的階段性收獲，因此服務器資源完全是按照行業裏的「demo」水平來準備的，未曾想到會引起如此大波瀾。



張濤強調，目前採取邀請碼機制，是因為此刻服務器容量確實有限，不得已而為之，「團隊也熬夜搞了一整天了。希望在接下來的時間裏能讓更多處在waitlist中的用戶優先體驗Manus」。張濤又提到，意外之外也有欣喜的事，首批測試用戶帶來了極具價值的反饋，同時也收到了非常中肯的建議和批評。



張濤並稱，目前Manus還是一個襁褓中的小嬰兒，離想交付給大家的正式版體驗還差很遠，比如模型幻覺、交付物友好度、運行速度等方面都仍有很大的提升空間，「懇請大家對一家幾十人的創業公司多一點包容和理解，團隊正在全力輸出，讓大家早日體驗上更好的產品」。(sl)