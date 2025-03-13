06/03/2025 16:26

【大國博弈】美起訴中國黑客並制裁中國科技公司，北京斥賊喊捉賊

《經濟通通訊社6日專訊》據外電報道，美國周三宣布起訴10名其所稱的中國黑客，制裁一家中國科技公司，並懸賞1000萬美元，以調查其所稱的一場長達數年、竊取美國和世界各地受害者信息的間諜活動。



中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方堅決反對美方對中國的無理指責，要求美方立即停止濫施制裁的錯誤做法。2024年12月，中國的網絡安全機構發布了兩起美國情報機構對中國高技術企業實施網絡攻擊的最新案例，作為全世界最大的「黑客帝國」，美方的相關做法是虛偽的雙重標準，更是典型的「賊喊捉賊」。



*被起訴公司為i-Soon，10被告中8人屬員工*



據報道指出，美國聯邦官員指控該10人合謀竊取目標數據，其中八名嫌疑人為上海安洵信息技術公司工作，兩人為中國公安部工作。安洵信息技術公司更為人所知的名字是i-Soon，起訴書指i-Soon是「中國僱傭黑客生態系統的關鍵參與者」，並指i-Soon每成功入侵的一個電子郵件收件箱，向中國情報機構收取相當於1萬至7.5萬美元的費用，進行分析則收取額外費用。



報道又指，有關官員稱，受到攻擊的目標包括美國國防情報局、美國商務部、台灣、韓國、印度和印尼的外交部、批評中國的新聞機構以及紐約州議會。而根據起訴書和曼哈頓地區檢察官辦公室發布的一份聲明，這些黑客還攻擊了各種宗教人物和團體，包括一個未指明的「美國大型宗教組織」。



報道引述中國駐華盛頓大使館回應稱，反對針對中國實體和個人的制裁和「長臂管轄」，中方將採取必要措施，維護中國企業和公民的合法權益。



*另一上海公司被制裁，創始人被起訴*



同日，美國財政部表示，將對上海黑英信息技術公司及其創始人周帥實施制裁，因該公司涉嫌竊取和出售「高度敏感的美國關鍵基礎設施網絡」的數據，部分數據後來被先前受到制裁的中國黑客尹克成（Yin Kecheng音譯）獲取。尹克成涉嫌從美國財政部竊取數據。周帥和尹克成也被起訴。(sl)