06/03/2025 15:29

【ＡＩ】Manus邀請碼炒上5萬元，團隊成員澄清從未要求付費

《經濟通通訊社6日專訊》再一款國產AI產品掀起熱潮，全球首款通用Al Agent產品「Manus」今日凌晨發布後一夜爆紅，除了科技行業關注外，還有不少網民在二手平台上求購「邀請碼」，因為目前Manus僅讓獲得邀請碼的用戶體驗。「一碼難求」，二手平台有賣家將Manus邀請碼炒上人民幣999元至5萬元不等。



Manus AI合夥人張濤在社交平台上感謝大眾對Manus的關注，並澄清「我們從未開設任何付費獲取邀請碼的渠道」，又強調「我們從未投入任何市場推廣預算」，指「內測期間系統容量有限，我們將優先保障現有用戶的核心體驗，並逐步有序釋放邀請」，呼籲網民耐心等一等。張濤並稱，短期內專注產品構建。



據介紹，Manus啟能夠獨立思考、規劃並執行複雜任務，最後直接交付完整成果，在GAIA基準測試中取得SOTA(State-of-the-Art)的成績，性能遠超OpenAI同層次產品Deep Research。官方今日凌晨釋出了一條介紹和演示Manus如何工作的4分鐘短片，令許多網民躍躍欲試。(sl)