06/03/2025 09:08

【兩會焦點】李家超：政府工作報告很有啟發，要貫徹落實兩會精神

《經濟通通訊社6日專訊》行政長官李家超在社交媒體表示，很榮幸列席昨日的全國人大會議開幕會，認為對於國務院總理李強的政府工作報告很有啟發。第一是在施政方面，要繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，團結社會各界進一步全面深化改革，主動識變應變求變，全力發展經濟、改善民生。他說《施政報告》特別以「齊改革同發展 惠民生建未來」作為主題，推出超過600項政策措施，進一步全面深化改革，為經濟發展注入新動能，並著力改善民生，提升市民生活質量。



*主動對接國家發展戰略，要更好發揮「一國兩制」制度優勢*



他續指，第二是按著這正確的施政方向走，主動對接國家發展戰略，要更好發揮「一國兩制」制度優勢；繼續秉持因地制宜發展新質生產力的原則，加快發展國際創新科技中心建設；進一步鞏固提升國際金融、航運和貿易中心地位，積極打造國際高端人才集聚高地，並透過「教育、科技和人才委員會」，統籌推進教育、科技和人才一體化融合發展，培育更多符合香港發展需要的人才；以創新思維結合市場力量，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區發展，並進一步推動粵港澳大灣區高質量發展建設。



他提及，第三是要貫徹落實全國兩會精神；進一步深化國際交往合作，強化內聯外通的橋樑作用。今年的政府工作報告出現一些新詞，包括具身智能、6G、智能機器人、獨角獸企業、瞪羚企業等；在積極融入國家發展大局的同時，要發揮香港國際化的獨特優勢，助力國家新質生產力以及擴大高水準對外開放。



*繼續深化對外交往合作，大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場*



他指出，另外，報告的港澳篇幅焦點落在首次提及要「深化國際交往合作」。他說，上任後先後率團訪問中東及東盟國家，簽署過百份備忘錄及相關協議；面對內外環境的深刻變化，香港作為內聯外通的重要「超級聯繫人」和「超級增值人」，會繼續深化對外交往合作，除了鞏固和歐美等傳統市場的經貿聯繫外，亦會大力開拓包括中東、東盟、中亞等新市場，積極爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）；同時會為高質量共建「一帶一路」發揮獨特作用，對外說好國家故事、說好香港故事。



他表示，特區政府會攜手各界貫徹落實全國兩會精神，團結一致，實現香港更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，又祝願全國兩會圓滿成功。(bn)