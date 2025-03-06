06/03/2025 15:03

【兩會焦點】丁薛祥晤港澳政協，形容港澳是鑽石並提出三點希望

《經濟通通訊社6日專訊》全國兩會正在北京舉行，國務院副總理、中共中央港澳工作領導小組組長丁薛祥今早會見港澳政協委員。多名委員在會後見記者，引述丁薛祥向在場委員提出「三點希望」，第一，帶頭將全國兩會的精神宣傳好、落實好；第二，帶頭支持行政長官和特區政府依法施政；第三，帶頭凝聚港澳發展強大合力。



全國政協管浩鳴引述丁薛祥稱，丁說香港是鑽石，繼續發光、發亮，並給予港人信心做好超級聯繫人的角色。對於與過往形容港澳的「掌上明珠」比較，他說兩者均寶貴，但明珠較有東方感覺，鑽石則較西方，自己會解讀為希望香港在中西上能更發光發熱。



全國政協高永文亦引述丁指，外部環境及世界地緣政治因素仍不斷衝擊港澳，除經濟方面，在國家安全上還有不同外國勢力會挑起問題影響「一國兩制」，「一些已經離開了香港的反中亂港分子，仍然不斷在有問題時就會出來說三道四，試圖搞亂香港的安定」，提醒要居安思危。



全國政協委員盧永雄引述丁說，創科投資要投得早、可以投少、投長期以及投資硬科技，指曾經參觀無人機企業大疆，負責人來自香港科大，當年只用約一萬元做模型，但目前投資回報非常高，鼓勵工商界和金融資本更多投資創科企業。丁薛祥亦提到，國家要建設科技強國，科技同金融資本會結合，希望香港金融資本促進香港和內地科技合作，抓住機遇，發揮作用。(cl)