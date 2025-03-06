06/03/2025 08:59

【外圍經濟】德債創柏林圍牆倒塌以來最大跌幅，德國重金投入國防

《經濟通通訊社6日專訊》德債創柏林圍牆倒塌後表現最糟糕的一天，該國為釋放千億歐元國防和基建投資所祭出的歷史性支出計劃在歐洲金融市場掀起波瀾。



德國10年期國債孳息率創出1990年3月以來的最大漲幅，上漲30個基點。周二（4日）晚些時候，德國候任總理默茨公布全面財政改革計劃。上一次基準債券孳息率創出如此幅度的飆升時，東西德準備實現統一。



默茨領導的基民盟與社民黨正在加快推動投資計劃，而非等待長達數月的執政聯盟組建。除了5000億歐元（5330億美元）的基礎設施特別基金外，還將修改憲法，把國防和安全支出排除在財政支出限制之外。



10年期國債孳息率周三（5日）觸及2.80厘，創2023年11月以來的新高。歐洲各國的孳息率齊漲，從法國、意大利到西班牙都上漲了超過25個基點。歐元兌美元上漲了超過1%，四個月來首次在1.07上方交投。(rc)