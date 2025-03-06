06/03/2025 09:23

【外圍經濟】褐皮書顯示美國經濟略有增長，惟關稅帶來不確定性

《經濟通通訊社6日專訊》聯儲局周三（5日）公布褐皮書報告，顯示自1月中旬以來，經濟活動略有增長。不過，全國各地的企業都表示，特朗普政府的新政策帶來了不確定性，特別是關稅。



大多數地區價格溫和上漲，部分地區報告相比前一個調查期價格上漲加快。展望未來，全國各地的企業「預計原物料的潛在關稅將導致需要提高價格，有零星報告稱一些公司已經提前提高價格。」



此外，報告稱，「消費者支出總體下降，有報告稱對必需品的需求穩固，但對非必需品的價格敏感度提高，特別是低收入消費者。」報告亦顯示就業形勢喜憂參半，7個轄區表示沒有變化。「工資以緩和至溫和的速度增長，略低於上次報告期，有幾個地區的工資壓力正在緩解。」



在此次褐皮書報告中，關稅被提及49次，不確定性一詞出現47次。(rc)