06/03/2025 10:03

【外圍經濟】德國據悉敦促歐盟放寬財政規定，以便增加國防開支

《經濟通通訊社6日專訊》知情人士透露，由於地緣政治環境，德國呼籲歐盟改革財政規則，以便各國在不違反歐盟預算規定的情況下增加國防支出。



與此同時，德國候任總理默茨周二（4日）晚間表示，德國將修改憲法，把國防和安全支出排除在財政支出限制之外，並將不惜一切代價保衛國家。



他表示，在可能的聯盟夥伴的支持下，計劃建立一個5000億歐元（5280億美元）基礎設施基金，在10年內投資於交通、能源網絡和住房等優先領域。他認為歐洲需要加強防禦，在美國政府最近做出選擇之後，必要的決定、特別是有關聯邦預算的決定不能再推遲。



受消息影響，德國基準DAX指數周三（5日）一度上漲3.8%，收市報23081點，升754點，升幅近3.4%。此外，進一步舉債的前景則導致該國國債大跌。(rc)