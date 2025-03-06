06/03/2025 10:37

【特朗普新政】加拿大亞伯達省將停購美國酒，反擊美國關稅措施

《經濟通通訊社6日專訊》加拿大亞伯達省將停止購買美國酒類產品，以回應美國總統特朗普對美國進口的加拿大商品加徵關稅。



省長史密斯(Danielle Smith)周三（5日）表示，她不支持對出口美國的石油和天然氣徵稅或是減少出口，但該省將致力於修建通往加拿大沿海的管道，以增加對美國以外市場的出口。



*加拿大官員：若美國保留關稅，杜魯多不會取消報復性關稅*



與此同時，加拿大政府一名高級官員表示，如果美國總統特朗普對加拿大保留任何關稅，總理杜魯多將不會取消加拿大的全套報復性關稅。



在特朗普對加拿大能源產品加徵10%關稅、其他輸美產品加徵25%關稅後，杜魯多政府予以回擊，對化妝品、輪胎、水果和葡萄酒在內的300億加元(208億美元)美國商品加徵關稅。不過，特朗普政府周三表示，將給通過美墨加協議進口的汽車1個月關稅豁免。(rc)