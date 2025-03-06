06/03/2025 10:52

【特朗普新政】美國銅價飆升，受特朗普聲稱將對進口銅徵關稅影響

《經濟通通訊社6日專訊》紐約市場銅價周三（5日）躍升超過5%，進一步超越其他全球基準價格，美國總統特朗普此前表示，進口銅可能面臨25%的關稅。



特朗普周二（4日）在對國會的講話中，提到對銅加徵關稅，投資者擔憂關稅可能比預期更高而且來得更早，引發紐約商品交易所(Comex)銅價在亞洲時段瘋狂上漲。



盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，在特朗普的發言之前，25%的關稅顯然不是市場所預期的，現在投資者正爭先恐後地在價格中體現出正確的水平，無論最終這個數字可能是什 麼，對全球貿易流動的破壞非常真實。



紐約商品交易所銅價飆升也引發了倫敦金屬交易所(LME)價格的上漲，LME三個月期銅價一度上揚2.5%。(rc)