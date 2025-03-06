06/03/2025 11:51

【特朗普新政】美國前財長薩默斯：特朗普令美元主導地位遭受威脅

《經濟通通訊社6日專訊》美國前財政部長薩默斯表示，特朗普多變的政策行動和言辭正對美元在世界經濟中的主導地位構成半個世紀來最大的威脅。



薩默斯受訪時表示，「我們對世界其他地區的整體做法令美元作為世界經濟中心貨幣的地位遭受過去50年來的最大威脅。」



薩默斯指出，本周早些時候美國股市的下跌說明投資者對美國政策走向的擔憂。他亦批評政府效率部牽頭的政府支出削減行動，稱減少國稅局稅務稽查員等措施將損害提高稅收的努力。



他表示，考慮到美國聯邦政府的借貸需求，對美元的地位感到非常擔憂，因為特朗普批評的國家都是美國國債的買家。(rc)